В Совете Европы предупредили Киев о последствиях законопроекта Зеленского о КСУ

Руководители двух институций Совета Европы, ответственных за вопросы антикоррупции и верховенства права – GRECO и Венецианской комиссии соответственно – раскритиковали законопроект Зеленского о преодолении конституционного кризиса и письменно призвали Верховную Раду не принимать его.

Об этом говорится в письме, текстом которого располагает "Европейская правда".

В Совете Европы заявили, что знают о конституционном кризисе в Украине и соглашаются с тем, что борьба с коррупцией в судебной системе необходима, но просят учесть другие пути выхода из этого кризиса.

"Усилия Украины по борьбе с коррупцией нужно продолжать и активизировать в соответствии с Конституцией страны и международными обязательствами и рекомендация Группы государств против коррупции Совета Европы (GRECO). Венецианская комиссия также настаивала на важности борьбы с коррупцией в Украине, в частности в судебной системе", - говорится, в письме Джанни Букиккио и Мартина Мрчела, президентов ВК и GRECO.

Авторы письма также отметили, что "полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к КСУ", и так же подчеркнули важность доверия в другие государственные органы.

Однако выбранный законопроектом Зеленского путь они считают неприемлемым.

"Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основного принципа разделения властей.

Нарушение Конституции, даже в случае если оно имеет под собой, возможно, уважительную причину, не приведет к конституционализму и уважению верховенства права, которые являются принципами борьбы с коррупцией.

Мы понимаем, что перед вами (украинским государством) стоит очень серьезный вызов, и мы не недооцениваем необходимость своевременных, твердых и решительных действий. Однако мы призываем вас учесть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны в случае поспешного решения об увольнении судей КС. Мы рекомендуем вам изучить возможные альтернативные пути", - говорится в документе.

Ранее МИД Украины начал консультации с партнерами о "преодолении последствий" решение КСУ.

О том, как другим удавалось обновлять свои конституционные суды в подобных кризисов, читайте в статье Конституционное оздоровления: как Молдове и Армении удалось перезагрузить КС.