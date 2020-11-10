В Италии еще пять регионов перейдут в "оранжевую зону" и закроют рестораны

Еще пять итальянских регионов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 11 ноября перейдут в "оранжевую зону" со строгим карантином, что означает закрытие ресторанов и ограничение въезда-выезда из региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Это Лигурия, Тоскана, Умбрия, Базиликата и Абруццо.

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Провинция Больцано и, скорее всего, Кампания перейдут в "красную зону" с самыми жесткими ограничениями. Сейчас "красные" уже четыре региона - Ломбардия, Калабрия, Пьемонт и горная область Валле-д'Аоста.

В своем недельном отчете Министерство здравоохранения отмечает, что ситуация с эпидемией стремительно ухудшается на всей территории страны. Индекс распространения вируса (который показывает, сколько в среднем человек инфицирует один больной) в среднем превышает 1,7, а заполненность больниц приближается к критической.

Напомним, с 5 ноября по 3 декабря Италия ввела комендантский час и еще ряд ограничений на всей территории страны.

В "оранжевых" зонах ограничивается въезд-выезд из региона - кроме случаев, когда для этого есть насущная необходимость, так же ограничивается выезд из своих муниципалитетов. Рестораны смогут работать только на доставку или продавать блюда с собой.

В "красной зоне", в дополнение к этому, закрывают непродовольственные магазины (кроме аптек и киосков прессы), приостанавливаются все спортивные события.

В отличие от весны, даже в регионах наибольшего риска не закрывают парикмахерские, детсады и начальные школы.