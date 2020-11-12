ЕС предоставит дополнительные € 100 млн для глобальной инициативы по доступности вакцины

Европейский союз выделит дополнительные 100 млн евро в форме грантов для COVAX - глобальной инициативы по доступности вакцины от коронавируса, увеличив общий объем своего взноса до 500 млн евро.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Это дополнительная сумма к 400 млн евро, выделенных ранее в форме гарантий. По объему своего вклада - 500 млн евро - ЕС является одним из крупнейших доноров.

"Глобальное восстановление после пандемии станет возможным только тогда, когда все получат доступ к безопасной и эффективной вакцине. Поэтому ЕС увеличивает свою поддержку COVAX", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"С этим дополнительным вкладом мы становимся на шаг ближе к цели закупить 2 млрд доз вакцины для наиболее уязвимого населения в 92 странах с низким и средним доходом", - добавила еврокомиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) - это совместная инициатива Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), коалиции по инновациям для эпидемической готовности (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения, основанную в конце апреля 2020 года. Ее цель - ускорить разработку и изготовление вакцин от нового коронавируса и обеспечить её доступность для всех стран мира. Сейчас в проекте участвуют 184 страны.

В рамках глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса, инициированного Еврокомиссией в мае, собрали почти 16 млрд евро.