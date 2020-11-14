Большинство мировых СМИ объявили победителя выборов в США, не дожидаясь пересчета голосов

Ряд мировых СМИ объявили Джо Байдена победителем в штате Джорджия, несмотря на анонсированный пересчет голосов в штате, фактически назвав его окончательным победителем выборов. В то же время Дональда Трампа объявили победителем в Северной Каролине.

Как пишет "Европейская правда", о победе Байдена в Джорджии почти синхронно объявили аналитические отделы таких изданий как New York Times, CNN, CBS, Washington Post, Reuters, BBC и Potilico.

В то же время, к ним не присоединился протрамповский Fox News и агентство Associated Press. "По внутренним законам Джорджии, кандидат может попросить о пересчете голосов, если разрыв между кандидатами - менее 0,5%. Практика AP - не объявлять победителя, если планируется перерасчет", - объясняют AP свою позицию.

Байден имеет преимущество в Джорджии уже в более 14 000 голосов, или 0,3 процентных пункта.

Отметим, даже в дружественном к Трампу Fox News признают, что пересчет не повлияет на финальные результаты. Об этом же заявил госсекретарь штата Джорджия, который согласился на пересчет.

"Были ли "незаконные голоса"? Я уверен что были, и мой офис расследует все это. Увеличивает ли это цифры или отрыв настолько, чтобы это изменило результат - получит ли президент Трамп голоса выборщиков от Джорджии? Это маловероятно", - заявил Брэд Раффенспергер. Он добавил, что ожидает "относительно малое количество ошибок" и что первый подсчет был точным.

Джо Байден с голосами от Джорджии претендует на 306 голосов в Коллегии выборщиков при необходимых 270, тогда как Дональд Трамп - на 232.

Он стал первым кандидатом от Демократической партии, который победил в Джорджии за последние 28 лет - после Билла Клинтона в 1992 году.

В то же время, Дональда Трампа объявили победителем в Северной Каролине с отрывом в более чем 73 тысячи голосов, или 1,3 процентных пункта. Этот штат неизменно поддерживает республиканцев с 1976 года - за исключением голосования 2008 года, когда здесь поддержали Барака Обаму.

Напомним, американские издания, включительно с Fox News, объявили Байдена избранным президентом после его победы в штате Пенсильвания, которая обеспечила ему необходимые для победы 270 голосов в Коллегии выборщиков.

Джорджия - один из ключевых штатов, где имя победителя было сложно спрогнозировать до последнего. Сначала в штате лидировал Трамп, однако эти подсчеты базировались на голосовании тех, кто физически приходил на участки. Байден начал сокращать отрыв, когда избирательная комиссия перешла к подсчету бюллетеней, поступивших по почте, поскольку почтовое голосования значительно популярнее среди избирателей Байдена. 6 ноября он вырвался вперед и с тех пор постепенно увеличивал отрыв от Дональда Трампа.

Через такой незначительный отрыв государственный секретарь Джорджии анонсировал пересчет голосов вручную, чтобы не оставлять никаких сомнений в результатах выборов. Крайний срок для объявления результатов - 20 ноября.

Почему в США победителя традиционно объявляют аналитические отделы медиа еще до завершения официальных процедур и есть ли шансы у Дональда Трампа обжаловать результаты выборов - подробнее читайте в статье "Мертвые души" против Байдена: как Трамп планирует остановить избрание нового президента США.