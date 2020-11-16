В штаб-квартире ВОЗ в Женеве зафиксировано 65 случаев коронавируса

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 65 случаев коронавируса среди сотрудников штаб-квартиры в Швейцарии, включая по крайней мере один очаг инфекции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует внутренний электронный письмо, полученное Associated Press.

Представитель ВОЗ Фара Дахлалла подтвердила точность информации о количестве случаев, но заявила, что агентство здравоохранения ООН еще не определило, произошло ли распространение в ее офисах.

Роул Томас, возглавляющий деловые операции в ВОЗ, в пятницу прислал электронное письмо сотрудникам, отметив, что пять человек - четыре в одной команде и один, который с ними контактировал, сдали положительный тест на COVID-19.

В электронной почте не было указано, кто заражен, но работник ВОЗ, прямо знающий о ситуации и выступивший на условиях анонимности, сказал, что в группу входит член руководящей группы генерального директора ВОЗ, который также является специалистом по инфекционному контролю.

В обычное время в семиэтажной штаб-квартире ВОЗ работают 2400 человек. Однако во время пандемии персонала рекомендуется работать дома, когда это возможно. Посетители, которые не являются персоналом, должны носить маски, а доступ в здание был ограничен.

Ежедневное количество новых случаев коронавируса в Швейцарии в начале ноября превысило 10 000. С тех пор распространение вируса замедлилось, но нагрузка на больницы остается высокой.