Германия просит Польшу и Венгрию не блокировать бюджет ЕС в разгар пандемии

Немецкий министр по делам Европы Михаэль Рот раскритиковал вето Будапешта и Варшавы по бюджету ЕС, заявив, что сейчас не время для этого.

Об этом министр заявил перед видеоконференцией со своими коллегами из ЕС во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Государства-члены Евросоюза должны выполнить свои обязанности и убедиться, что пакет экстренной помощи, предназначенный для помощи странам в борьбе с пандемией COVID-19, может быть быстро выплачен, сказал Рот.

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"Я прошу всех в ЕС выполнить свои обязанности. Сейчас время не для вето, а для быстрых действий в духе солидарности", - отметил немецкий министр.

Венгрия и Польша заблокировали принятие бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, а также фонда восстановления после пандемии на встрече послов стран ЕС в понедельник. Причина - положение, которое ставит доступ к деньгам в зависимость от соблюдения принципов верховенства права.

Послы должны были одобрить компромисс, достигнутый с Европейским парламентом по пакету в 1,8 трлн евро, но не смогли этого сделать из-за вето Варшавы и Будапешта.

Правительства двух стран выступают против того, чтобы связывать доступ к деньгам ЕС с соблюдением верховенства права. В отношении обеих стран в ЕС начата процедура привлечения к ответственности за нарушение принципов независимости судов, СМИ и работы неправительственных организаций.