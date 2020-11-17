Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Посол США: агрессия РФ и коррупция - главные вызовы Украины на пути в НАТО

Посол ЕС напомнил Украине об обязательствах через три недели после решения КСУ

В Германии задержали подозреваемых в "ограблении века" в Дрездене

Дания запретит норковые фермы в стране до конца 2021 года






Brexit: Джонсон не уверен в возможности заключить соглашение с ЕС

Вторник, 17 ноября 2020, 16:56

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил своих министров, что нельзя быть уверенным в том, что торговое соглашение с Европейским Союзом будет заключено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На заседании кабинета министров во вторник Джонсон сказал министрам, что его позиция не изменилась - он хочет соглашения, но не "за счет наших основных принципов суверенитета и контроля над нашими законами, границами, деньгами и нашей рыбой".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы найти решения, которые в полной мере будут уважать суверенитет Британии, но пока и близко нет уверенности, что соглашение будет возможно, и времени остается очень мало", - сказал Джонсон.

Однако он выразил уверенность, что Великобритания будет процветать, даже если его команда на переговорах не сможет заключить торговое соглашение.

В то время как многие компании обеспокоены Brexit без соглашения, представители рыбной промышленности ясно дали понять Джонсону, что он должен заключить выгодную сделку, которая соответствует его обещаниям "вернуть контроль" и не отступать от своих прошлогодних предвыборных обещаний.

Великобритания и Евросоюз на прошлой неделе, который считался дедлайном, не успели завершить переговоры по соглашению о будущих отношениях после завершения переходного периода.

Великобритания вышла из ЕС в январе, и 31 декабря завершается переходный период.

 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Brexit Великобритания
powered by lun.ua