Brexit: Джонсон не уверен в возможности заключить соглашение с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил своих министров, что нельзя быть уверенным в том, что торговое соглашение с Европейским Союзом будет заключено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На заседании кабинета министров во вторник Джонсон сказал министрам, что его позиция не изменилась - он хочет соглашения, но не "за счет наших основных принципов суверенитета и контроля над нашими законами, границами, деньгами и нашей рыбой".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы найти решения, которые в полной мере будут уважать суверенитет Британии, но пока и близко нет уверенности, что соглашение будет возможно, и времени остается очень мало", - сказал Джонсон.

Однако он выразил уверенность, что Великобритания будет процветать, даже если его команда на переговорах не сможет заключить торговое соглашение.

В то время как многие компании обеспокоены Brexit без соглашения, представители рыбной промышленности ясно дали понять Джонсону, что он должен заключить выгодную сделку, которая соответствует его обещаниям "вернуть контроль" и не отступать от своих прошлогодних предвыборных обещаний.

Великобритания и Евросоюз на прошлой неделе, который считался дедлайном, не успели завершить переговоры по соглашению о будущих отношениях после завершения переходного периода.

Великобритания вышла из ЕС в январе, и 31 декабря завершается переходный период.