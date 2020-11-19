Слезоточивый газ и задержания: в Варшаве снова протестовали против запрета абортов

Вечером 18 ноября в Варшаве снова собралась многотысячная акция протеста против усиления запрета абортов в стране до почти полной; полиция применила против участников слезоточивый газ, несколько человек задержали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Полиция еще с 4:00, за два часа до начала, начала перекрывать подходы к парламенту заграждениями, рядами силовиков и полицейскими авто.

📍Dziesiątki radiowozów przed Sejmem, setki funkcjonariuszy policji i Żandarmerii Wojskowej. Parlament nigdy nie był taką twierdzą. @RMF24pl pic.twitter.com/VzCJOx8b7i — Patryk Michalski (@patrykmichalski) November 18, 2020

Сначала акция планировалась перед зданием Сейма, но потому, что силовики заблокировали прилегающую улицу, протестующие двинулись на площадь Варшавского восстания.

Во время движения периодически происходили мелкие стычки с полицией. Некоторые протестующие жгли свечи и файеры.

Полиция в громкоговорители предупреждала, что эпидемия не закончилась, поэтому нужно держать дистанцию ​​и носить маски. Люди кричали в ответ, что это их не остановит от протеста.

Policja @PolskaPolicja 50- metrowym kordonem zamknęła kilkaset osób, narażając nas na złamanie reżimu sanitarnego - niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego. Dowódca nie ma planu, co robić - czeka na decyzje góry. Dramat.#kobietadecyduje #Strajkobiet #StrajkKobiet pic.twitter.com/juk3za2bfr — Maciej Kopiec (@KopiecMaciej) November 18, 2020

На площади Варшавского восстания, когда протестующие оказались заблокированы кордоном полиции со всех сторон, кто попытался прорвать линию. Полиция применила слезоточивый газ. Досталось и депутату Сейма от "Левых Вместе" Магдалене Белят, которая тоже была на акции.

"Полиция атаковала группа агрессивных людей, поэтому они применили средства прямого принуждения, включая газ и физической силой", - пояснил в комментарии пресс-службы полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

RMF24 сообщает о как минимум несколько задержанных.

агадаемо, 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полном запрете на прерывание беременности в стране.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.

Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

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