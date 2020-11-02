Во Франции предупредили о следующих волнах пандемии после этой осени

Научный совет при правительстве Франции предупредил, что вторая волна пандемии коронавируса, с которой сейчас борется Европа, будет не последней.

Об этом говорится в докладе экспертов, который был представлен французскому правительству, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

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"Нас ждут долгие месяцы в крайне сложной ситуации", - предупреждают французские эксперты в документе, который был представлен властям 26 октября, за два дня до введения во Франции повторного локдауна. Документ был обнародован 2 ноября.

"Очень сложно предсказать, как долго продлится вторая волна, поскольку это зависит от самого вируса, климатической обстановки, мер, которые будут приняты, чтобы сдержать распространение вируса, соблюдения этих мер и, следовательно, их влияния", - отмечается в документе.

По мнению французских ученых, вторая волна может закончиться в конце этого - в начале следующего года. Однако, какими бы не были приняты властями меры, новые волны пандемии неизбежны "до появления первых вакцин или лечения", предупреждает научный совет.

Повторный карантин был введен во Франции в ночь на 30 октября. Ограничительные меры будут действовать в стране минимум до 1 декабря.