Brexit: Британия и ЕС возобновляют переговоры в виртуальном режиме

Великобритания и ЕС восстанавливают в виртуальном режиме переговоры по соглашению о будущих отношениях после окончания переходного периода Brexit, разногласия между сторонами сохраняются.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Переговорщик Европейского Союза по Brexit Мишель Барнье заявил в понедельник, что в торговых переговорах сохраняются большие разногласия, но обе стороны настойчиво настаивают на заключении соглашения.

"Времени мало. Фундаментальные разногласия все еще остаются, но мы продолжаем упорно работать над соглашением", - сказал он.

Как и в последние несколько недель, основное внимание все еще уделяется распределения квот на вылов рыбы и обеспечению справедливой конкуренции для компаний, включая регулирование государственной помощи.

Очные переговоры, приостановленные на прошлой неделе после того, как член делегации ЕС получил положительный результат на коронавирус, возобновятся в Лондоне, "когда это будет безопасно". Пока переговоры будут проходить в виртуальном режиме.

Британская газета Sun сообщила в выходные, что участники переговоров рассматривают пункт, который позволит пересмотреть положения в соглашении, которое касается рыболовства, через несколько лет.

Дипломат ЕС подтвердил, что такая идея обсуждается, но добавил, что Евросоюз настаивает на ее привязке ко всему торговому соглашению, а это значит, что права на рыболовство могут быть пересмотрены только вместе с другими торговыми правилами.

Официальный представитель ЕС заявил, что ежегодный пересмотр квот на вылов рыбы является принципиальным для блока из 27 стран. Рыболовство - особенно чувствительный вопрос для Франции.