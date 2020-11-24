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Путин поговорил о своих миротворцах с Пашиняном и Алиевым

Вторник, 24 ноября 2020, 16:16

Президент РФ Владимир Путин в телефонных разговорах с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана поднял вопрос организации работы российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Об этом отчиталась пресс-служба Кремля, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что Путин пообщался с Пашиняном и Алиевым в отдельных телефонных разговорах в понедельник и во вторник.

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Президент РФ обсудил с ними итоги поездки 21 ноября в Ереван и Баку российской межведомственной делегации и ход выполнения положений заявления лидеров трех стран от 9 ноября.

"Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению", - заявили в Кремле.

Кроме того, в разговоре был затронут вопрос "экономического взаимодействия и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе".

Напомним, соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе предусматривает размещение в регионе около 2000 российских миротворцев.

Также Турция и Россия в ноябре договорились создать в регионе общий центр для наблюдения за прекращением огня.

По данным СМИ, Турция и Россия спорят из-за желания Анкары создать независимый военный наблюдательный пункт на территории Азербайджана.

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Нагорный Карабах Путин Армения Азербайджан
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