Коронавирус еще больше ударил по крайне низкому уровню рождаемости в Италии

Коронавирусный кризис ударил по и без того исторически низкому уровню рождаемости в Италии.

Об этом свидетельствуют новые прогнозы национального статистического агентства страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В прошлом году в Италии было зарегистрировано самое низкое число рождений за 150 лет - 420 тысяч.

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По данным Istat, этот показатель может упасть до 408 тысяч в 2020 году и до 393 тысяч в 2021 году.

"Атмосфера страха и неуверенности, а также трудности, связанные с трудоустройством и доходом в результате недавних событий, могут иметь негативное влияние на решение итальянских пар по поводу рождения ребенка", - сказал глава Istat Джан Карло Блангиардо.

"Демографический спад, поражающий Италию с 2015 года, является значительным и выливается в настоящий коллапс, которому нет аналогов в истории страны, за исключением 1917-1918 годов в связи с Первой мировой войной и драматическими последствиями испанского гриппа", - продолжил Блангиардо.

Женщины и молодые люди особенно сильно пострадали от кризиса, вызванного коронавирусом. По данным Istat, занятость среди женщин упала на 1,9% в период с февраля по сентябрь этого года по сравнению с 1,1% среди мужчин.

Пандемия уничтожила 80% рабочих мест, созданных женщинами после финансового кризиса 2008 года.

Только половина женского населения Италии трудоустроена по сравнению с 73% в Германии, 62% во Франции и 58% в Испании.

В последние годы Италия принимала различные меры, направленные на борьбу с хронически низкой рождаемостью, которая, как считается, вызвана давними экономическими проблемами страны.