ООН: из-за незаконных рубок и изменений климата Карпатский регион в реальной опасности

Исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен предупредила страны Карпатского региона о серьезных угрозах из-за вырубки лесов и изменений климата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на встрече с представителями Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины в среду.

"Не обманывайтесь: Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности", - заявила она.

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"Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий", - сказала Андерсен.

В качестве примера она привела несколько разрушительных наводнений, которые за последние годы пережила Украина.

"Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Наводнения частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, происходящие под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнений" , - заявила Андерсен.

Она добавила, что за последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии в более чем пять миллиардов евро.

Андерсен призвала стороны укреплять верховенство права для обеспечения защиты окружающей среды, а также увеличить трансграничное сотрудничество и активизировать борьбу с изменениями климата.