Brexit: ЕС сделал Британии предложение по рыболовству, чтобы разблокировать торговое соглашение

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сделал Британии предложение, которое будет включать в себя возврат от 15% до 18% стоимости рыбных запасов, выловленных в настоящее время флотами ЕС в британских водах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTÉ News.

Барнье передал эту информацию государствам-членам сегодня утром во время встречи с послами ЕС.

В среднем европейские суда ежегодно вылавливают из британских вод рыбу на сумму 650 тыс. евро.

Предложение Барнье принесет до 117 млн евро для британской рыбной промышленности.

Хотя до завершения переходного периода и финального выхода Британии из ЕС остаются считанные недели, ни в Брюсселе, ни в Лондоне еще нет уверенности в том, что стороны смогут достичь договоренности.

Неделю назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в переговорах по Brexit наметился "больший прогресс", после нескольких недель практически без результата. Вместе с тем она отметила, что "пока не договорились обо всем - договоренности еще нет".

Главными "камнями преткновения" остаются вопросы рыболовства и правила конкуренции и государственной помощи компаниям.

Если до 31 декабря новое торговое соглашение не будет заключено, это означает "жесткий Brexit" - автоматический возврат к правилам ВТО и введение пошлин.

Подробнее о том, какие риски создает "жесткий Brexit", читайте в статье: 10 дней до разрушения Brexit-плана: что означают взаимные ультиматумы Великобритании и ЕС