В Швейцарии проходит референдум о "глобальной" ответственности бизнеса

В Швейцарии в воскресенье 29 ноября проходит референдум о том, должны ли швейцарские компании нести ответственность за экологические нарушения или нарушения прав человека, связанные с их деятельностью за пределами Швейцарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA и Swiss Info.

Инициатива Responsible Business Initiative, которую поддержали ряд общественных организаций, среди которых Greenpeace и Amnesty International, предполагает, что компании должны нести ответственность и за свои иностранные дочерние компании, поставщиков и партнеров, и должны будут доказать, что они должным образом позаботились о том, чтобы предотвратить эксплуатацию рабочих или нанесение вреда окружающей среде в своей деятельности и "цепочке поставок" за рубежом.

Инициаторы предполагают, что из этого общего правила сделают исключения для малого бизнеса в сферах меньшего риска.

Поскольку в Швейцарии расположены ряд международных корпораций, такое решение могло бы быстро повлиять на ряд компаний в различных странах мира. Сторонники идеи считают, что от этого будет зависеть репутация Швейцарии как страны этического и ответственного бизнеса.

Оппоненты говорят, что поддерживают саму идею - необходимость отслеживать всю цепочку поставки, но считают чрезмерным привлекать к ответственности швейцарские компании за действия партнеров за рубежом.

Представители Novartis, Nestlé и LafargeHolcim говорят, что опасаются большого количества исков за действия поставщиков, которых они никак не могут контролировать. Это поставит перед ними дилемму, инвестировать ли в страны высокого риска - что в свою очередь поддерживает там экономическое развитие.

Правительство поддерживает идею защиты окружающей среды и прав человека, но выступает против этой инициативы как таковой, что создаст много юридических неопределенностей.

Если предложение на референдуме отклонят, правительство внесет альтернативный проект, в котором предлагают обязать бизнес тщательнее отслеживать использование детского труда или рудников ресурсов в зонах конфликтов.

Второй вопрос на референдуме касается ограничения инвестиций от центрального банка и других крупных инвесторов в компании, которые более 5% своего дохода получают с производства оружия или его компонентов.