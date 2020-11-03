В Австрии закрыли все синагоги после терактов в Вене

Еврейская община Австрии приняла решение закрыть все синагоги в стране после терактов в Вене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Volksblatt.

Все еврейские учреждения в Вене также закрывают - в частности, кошерные рестораны, супермаркеты и школы.

Кроме того, меры безопасности были усилены по всей Австрии. Членам еврейской общины рекомендуют оставаться дома.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, была ли атака на Зайтенштеттенгассе в Вене, где расположена городская синагога, направлена против еврейской общины.

Точно известно, что злоумышленник застрелил двух людей перед зданием синагоги.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. 17 человек получили ранения.

Напомним, утром во вторник министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о "нападении по крайней мере одного исламистского террориста".

Правоохранители застрелили злоумышленника. Выяснилось, что у него был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом. Также СМИ сообщили об албанских корнях нападавшего.

Полиция считает, что исполнителями терактов в Вене могли быть максимум четыре человека.