Теракт в Вене: украинцев среди погибших нет

Среди людей, которые погибли вчера в результате теракта в Вене, украинцев нет.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Теперь уже официально: украинцев среди погибших нет", - сообщил он днем ​​3 ноября на своей странице в Facebook.

Напомним, вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. 17 человек получили ранения. Полиция считает, что исполнителями терактов в Вене могли быть максимум четыре человека.

Правоохранители застрелили одного злоумышленника. Выяснилось, что у него был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом.

Нападавшим оказался 20-летний Фейзулай Куйтим, ранее судимый в Австрии за участие в деятельности террористической организации.

Утром 3 ноября задержали еще троих подозреваемых - двух в городе Санкт-Пёльтен и одного - в Линце.