Заявление ЕС: антикоррупционную структуру надо срочно восстановить, это условие безвиза и финпомощи

Европейский Союз заявил, что Украина должна безотлагательно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, предупредив, что это является условием предоставления финансовой помощи и безвизового режима с ЕС.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Решение Конституционного суда Украины относительно элементов антикоррупционного законодательства имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, созданной после революции достоинства 2014 года, заявил спикер.

Он подчеркнул, что это решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС, о чем в Евросоюзе заявляли уже раньше.

Стано подчеркнул, что борьба с коррупцией является одним из ключевых ориентиров и обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи между ЕС и Украиной и процесса либерализации визового режима.

Он заверил, что в ЕС отмечают сложность ситуации и ценят неотложность, с которой президент и правительство хотят ее решить, однако это надо сделать как можно быстрее.

"Мы призываем украинскую власть в кратчайшие сроки восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи Национального агентства по предотвращению коррупции, а также стабилизировать правовой статус Национального антикоррупционного бюро Украины до крайнего срока 16 декабря, установленного Конституционным судом.

Надежная судебная реформа по-прежнему необходима на благо всех украинцев. Мы призываем президента, правительство и Верховную раду работать вместе над поиском всеобъемлющего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этих усилиях", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в заявлении нет четко прописанных требований, как восстановить антикоррупционные институты. Единственный задекларированный критерий - скорость решения кризиса.

27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Согласно анализу ЕвроПравды, решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного выполнения могло бы нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом в редакционной статье "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим".