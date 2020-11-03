Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 110, пострадавших уже более 1000

В результате разрушительного землетрясения, произошедшего в пятницу, 30 октября, подтвердили гибель уже 110 человек, число пострадавших превысило тысячу.

Как сообщает агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, на данный момент спасатели извлекли из-под завалов в Измире 110 погибших.

"Поисково-спасательные команды спасли из-под завалов 107 человек. Мы не будем терять надежды, пока не найдем последних из тех, кто оказался под руинами", - заявил президент.

Общее количество пострадавших в результате землетрясения возросло до 1027.

Эрдоган также пообещал материальную помощь семьям, которые в результате землетрясения потеряли жилье и имущество.

Ранее сегодня сообщалось, что спасатели через 91 час после катастрофы живой извлекли из-под завалов 4-летнюю девочку, а накануне, спустя 65 часов после стихийного бедствия, - 3-летнюю девочку.