В ЕС думают над введением санкций за распространение фейков

Европейская комиссия впервые планирует предложить Евросоюзу введение санкций против субъектов, которые распространяют дезинформацию, а также настаивать на более жестком механизме надзора за онлайн-платформами.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, ссылаясь на проект документа, пишет "Европейская правда".

В Плане действий по европейской демократии, который Еврокомиссия должна представить 2 декабря, говорится, что "Европейскому союзу необходимо более систематически использовать весь спектр из имеющихся инструментов для противодействия иностранному вмешательству и операциям воздействия, а также их дальнейшему развитию".

Предлагается после публичного выявления таких методов "сделать их непригодными в эксплуатации", вплоть до применения санкций после повторения таких незаконных действий.

Впервые в официальном документе Европейская комиссия предлагает ввести санкции за распространение дезинформации.

В документе отмечается, что информация может быть "оснащена иностранными игроками". В качестве примера описываются "определенные третьи страны, в частности, Россия и Китай, которые принимали участие в операциях влияния и кампаниях с дезинформации вокруг COVID-19 в странах ЕС, государствах-соседях и по всему миру.

Оперативная группа по стратегическим коммуникациям EastStratCom, отслеживающая дезинформацию со стороны России, выявила более 500 примеров прокремлевской дезинформации относительно COVID-19 за год и более 10 000 примеров прокремлевской дезинформации с момента начала мониторинга в 2015 году.

Документ также предлагает более жесткие правила ЕС для онлайн-платформ, которые "могут использоваться злоумышленниками для распространения ложного и такого, что вводит в заблуждение, контента".