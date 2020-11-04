Словакия запустит проект тестирования на антиген COVID-19 на границе с Украиной

Словакия со следующего понедельника запустит на границе с Украиной пилотный проект тестирования на антиген COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Dennik N.

Со 2 ноября только люди, имеющие отрицательный тест на коронавирус, могут пересекать словацкую границу. Комендантский час распространяется и на иностранцев - они не могут въехать на территорию Словакии без действительного отрицательного теста.

После заседания Центрального кризисного штаба премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил, что антиген-тесты будут использоваться на государственной границе. Все те, кто пересекает границу, должны будут либо показать отрицательный ПЦР-тест или пройти тест на антиген.

Госсекретарь МИД Мартин Клус подтвердил, что тестирование на антиген начнется на украинской границе со следующего понедельника. Тесты будет делать частная компания. На других пограничных переходах такие тесты могут начать проводить не ранее 15 ноября.

По словам Клуса, сначала словацкие власти хотят провести тесты для примерно 9 тысяч человек, которые за неделю пересекают Словацко-украинскую границу. В то же время он говорит, что это также будет проверка надежности антигенных тестов, поскольку люди, которые приезжают с Украины, также должны пройти ПЦР-тест на коронавирус в Словакии на пятый день после прибытия. Тесты, проводимые в Европейском Союзе, должны как и раньше признаваться.

Тесты на антиген планируют в будущем применять и в аэропортах.

Отметим, что тест на антиген коронавирус проводится по методике ПЦР, когда у пациента при помощи ватной палочки берется из глотки проба слюны. Единственное отличие заключается в том, что результат экспресс-теста известен уже в течение 15 минут. Но он не всегда может быть точным.