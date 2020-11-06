Brexit: в Еврокомиссии оценили шансы на торговое соглашение с Британией 50 на 50
Существует вероятность 50 на 50, что Лондон и Брюссель смогут достичь соглашения по условиям будущих отношений Великобритании с ЕС.
Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Мы предельно четко определились с условиями и доступом к нашему европейскому рынку", - сказал он и добавил, что Британии придется потерять больше, чем ЕС, в случае провала переговоров.
Великобритания покинула ЕС в январе, и переговоры об условиях торговли после завершения переходного периода находятся на заключительном этапе.
Ранее на этой неделе и переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, и его британский коллега Дэвид Фрост заявили, что между двумя сторонами все еще существуют серьезные разногласия в рамках переговоров по Brexit.
Спорные вопросы между Британией и ЕС сосредоточены на установлении новых прав на рыболовство, обеспечении честных правил игры для компаний и согласовании путей решения любых будущих торговых споров.