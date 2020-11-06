Канада вслед за ЕС расширила санкционный список в отношении Беларуси

Канада вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении 13 белорусских чиновников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В координации с Европейским Союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции еще против 13 белорусских чиновников. Канада и ЕС продолжают разделять серьезные опасения по поводу текущей ситуации в Беларуси", - говорится в обнародованном в пятницу заявлении канадского МИД.

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Речь идет о чиновниках, которых ранее в пятницу в санкционный список внес Евросоюз.

"Несмотря на международные призывы к Александру Лукашенко положить конец насилию в Беларуси, агрессия его режима продолжается.

Те, кто несет ответственность за репрессии против народа Беларуси, столкнутся с растущим давлением в виде адресных санкций. Канада и дальше будет твердо поддерживать белорусский народ в его борьбе за мир", - заявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

В список санкций в пятницу Евросоюз внес самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. ЕС объяснил, что принял решение об этом, принимая во внимание серьезность ситуации в Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского населения и оппозиционных активистов.

Следует подчеркнуть, что Канада ввели санкции против Лукашенко в конце сентября.