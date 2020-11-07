Более трети жителей Закарпатья одобряют идею двойного гражданства в Украине

Более 33% жителей Закарпатья поддерживают идею двойного или множественного гражданства в Украине.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра политической социологии, представленные на форуме Re:Open Zakarpattia.

Так, согласно результатам опроса, 33,5% жителей Закарпатья полностью или частично одобряют введение в Украине института двойного гражданства.

В то же время 53% опрошенных не поддерживают или частично не поддерживают эту идею.

Стоит отметить, что поддержка идеи двойного гражданства значительно выше среди представителей национальных меньшинств, проживающих на Закарпатье.

Так, второй паспорт предпочли бы иметь 52,4% опрошенных представителей меньшинств. Не поддерживают эту идею лишь 12%.

При этом среди представителей национальных меньшинств значительно выше, чем в целом по Закарпатью, доля тех, кто не имеет определенного мнения (35,6%) по поводу идеи двойного гражданства.

Для более 90% опрошенных представителей национальных меньшинств ценность второго паспорта заключается в возможности трудоустройства за рубежом. Для более 52% это возможность выехать для постоянного проживания или работы за границей.

Опрос жителей Закарпатья проводился с 24 августа по 6 сентября среди 1000 человек.