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В Берлине после 60 лет работы закрыли аэропорт Тегель

Понедельник, 9 ноября 2020, 09:55

В воскресенье из берлинского аэропорта Тегель взлетел последний самолет, поскольку аэропорт закрывают после 60 лет работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В субботу авиакомпании переместили свои самолеты, которые базировались в Тегеле, в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, который наконец открылся в конце октября с опозданием на 9 лет.

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Последний регулярный рейс вылетел из Тегеля в воскресенье днем. В небо взлетел реактивный самолет Air France, направился в Париж - в честь первого коммерческого рейса, авиакомпания выполнила из Тегеля 60 лет назад.

Во время холодной войны, когда Берлин был разделен на французский, американский, британский и советский сектора, у каждого был свой аэропорт.

Тегель был быстро построен в 1948 году в ответ на советскую блокаду Западного Берлина, когда западным союзникам приходилось осуществлять поставки в город исключительно через авиапространство.

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Первые коммерческие рейсы стартовали в 1960 году, когда Air France начала выполнять регулярные рейсы в Тегель.

Власти Берлина планировала закрыть Тегель в 2011 году, но задержка с открытием нового аэропорта Берлин-Бранденбург означали, что он должен продолжать работать.

Большинство берлинцев проголосовали на необязывающем референдуме в 2017 году за сохранение работы Тегеля. Но город заявил, что не может этого реализовать по юридическим и финансовым причинам.

Сейчас Берлин планирует превратить объект в научно-промышленный парк городских технологий. В случае, если в новом аэропорту возникнут какие-то дополнительные проблемы, Тегель останется в резерве еще на полгода.

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