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Азербайджан хочет создать новую дорогу между Арменией и Карабахом раньше, чем по договоренности

Вторник, 1 декабря 2020, 15:16

Азербайджан предлагает создать новый путь между Арменией и Нагорным Карабахом вместо существующего Лачинского коридора раньше, чем это предусмотрено в договоренности о прекращении огня.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в обращении к народу.

Лачинский коридор - главная транспортная артерия, соединяющая Карабах с Арменией. Город Лачин находится в его пределах.

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"В разговорах с президентом России я говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем разработать маршрут нового коридора, который соединит Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Указано и время - в течение трех лет, но я думаю, что это можно сделать и раньше. После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам", - заявил Ильхам Алиев в обращении к народу.

Напомним, 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали совместный документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Подробнее об этом читайте в статье: Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине

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