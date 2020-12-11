Зеленский примет участие в заседании "Венецианки", где утвердят решение о КСУ

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 11 декабря, примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии, на котором должны утвердить два срочных заключения о последствиях решений КСУ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня заседания.

Оба срочных заключения "Венецианка" рассмотрела по запросу Зеленского от 25 ноября 2020 года.

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Первое срочное заключение, опубликованное 9 декабря, посвящено последствиям решения для антикоррупционного законодательства и предлагает варианты для Верховной рады относительно толкования этого решения.

Во втором заключении рассматривается вопрос о реформировании Конституционного суда. "Венецианка", в частности, советует внести изменения в закон о Конституционном суде. В то же время решение не содержит рекомендаций по очищению Конституционного суда.

"Венецианской комиссии предлагается утвердить оба срочных заключения на пленарном заседании, которое открывается сегодня в режиме онлайн и в котором, как ожидается, примет участие президент Зеленский", - говорится в повестке дня.

Подробно о первом из обнародованных заключений Венецианской комиссии в ответ на запрос президента Владимира Зеленского читайте в статье: КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением о е-декларировании