Коронавирус: Словакия внесет правки в конституцию, чтобы продлевать чрезвычайное положение

Национальный совет Словацкой Республики проведет внеочередное заседание 17 декабря, чтобы рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на aktuality.sk.

В частности, депутаты окончательно принять решение о внесении изменений в Конституционный закон о государственной безопасности, который регулирует продление действия чрезвычайного положения.

В новой редакции правительство сможет неоднократно продолжать введено чрезвычайное положение, каждый раз максимум на 40 дней. Однако продолжение чрезвычайного положения должен быть утвержден парламентом не позднее чем за 20 дней до даты завершения действующего чрезвычайного положения.

Такая норма позволит продолжить чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии COVID-19.

Также парламент планирует рассмотреть другую конституционную норму, касающуюся полномочий Конституционного Суда. Он получит пересмотра решения о продлении действия чрезвычайного положения.