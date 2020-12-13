Коронавирус: в Литве обсуждают введение комендантского часа

Правительство Литвы решает вопрос введения комендантского часа.

Как сообщает "Европейская правда, ссылаясь на Delfi, комендантский час может действовать с 21 часа вечера до 6 часов утра в рабочее время.

В праздничные и выходные дни предлагается добавить еще один комендантский час - с 13 до 18 часов.

При этом, помимо полиции, следить за соблюдением комендантского часа могут привлечь и военных.

Впрочем, как отмечается, что такие изменения возможны лишь в случае, если парламент проголосует о введении в стране чрезвычайного положения.

По словам главы Минздрава Литвы Арунаса Дулькиса, введение режима ЧП – это самый плохой сценарий, однако все идет именно к нему. "Мы находимся на грани", – заявил он.

Напомним, 13 декабря в Германии приняли решение до 10 января запретить работу магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, а также закрыть школы и детские сады.

Подробнее о том, как Европа готовится вводить локдаун на рождественские праздники, можно почитать в статье "Украина – не Европа: как страны ЕС вводят строгие правила на рождественские праздники".