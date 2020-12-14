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Страны Евросоюза бойкотировали форум с Ираном из-за казни журналиста

Понедельник, 14 декабря 2020, 10:40

Послы Франции и других европейских стран отказались от участия в бизнес-форуме, который должен был начаться в понедельник с участием главы МИД Ирана, но был отменен из-за международного возмущения казнью оппозиционного журналиста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

47-летний Рухолла Зам был осужден в Иране за разжигание инакомыслия во время антиправительственных протестов в 2017 году и повешен в субботу.

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В июне его признали виновным в распространении коррупции, которая угрожает социальному и политическому благополучию. Журналист жил в изгнании во Франции и, как сообщается, был похищен иранскими спецслужбами во время поездки в Ирак в прошлом году.

В понедельник послы Франции, Германии, Австрии и Италии в Иране вместе с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем должны были принять участие в онлайн-мероприятиии - Европейско-иранском бизнес-форуме.

В воскресенье МИД Франции заявил, что "из-за варварского и неприемлемого наказания" Зама представители Франции, а также Германии, Австрии и Италии не примут участия в мероприятии.

Высокопоставленный немецкий чиновник в министерстве иностранных дел Берлина также написал в Твиттере, что "в связи с текущими событиями" в Иране Германия и другие страны-члены ЕС не будут участвовать в панельной дискуссии.

В результате организаторы позже заявили, что мероприятие отложено, но не упомянули о казни журналиста в своем заявлении.

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Иран Боррель
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