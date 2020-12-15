Джонсон - министрам: сценарий "без соглашения" является наиболее вероятным после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник повторил своим министрам, что наиболее вероятным исходом торговых переговоров с Европейским союзом будет отсутствие соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Джонсон вновь подчеркнул желание достичь соглашения о свободной торговле, но не любой ценой, и повторил, что любое соглашение должно уважать независимость и суверенитет Великобритании", - сказал представитель правительства.

"Премьер-министр ясно дал понять, что неспособность достичь соглашения и завершение переходного периода на условиях схожих с австралийскими остается наиболее вероятным исходом, но твердо намерен продолжить переговоры по остающимся разногласиям", - добавил он.

У Австралии нет торгового соглашения с ЕС, торговля между сторонами регулируется правилами ВТО со всеми соответствующими тарифами на экспорт.

Как известно, Лондон и Брюссель договорились продолжить переговоры вопреки планам сделать прошедшую неделю последней попыткой достичь согласия.

Последние переговоры, состоявшиеся 12 декабря, не принесли успеха - Великобритания отклонила предложение ЕС как "неприемлемое".

Сценарий "без соглашения" означает, что с начала 2021 года торговый режим между Британией и ЕС будут определять только правила Всемирной торговой организации. Такой сценарий противники выхода Британии из состава ЕС называли "жестким Brexit", а сторонники - "чистым Brexit".

Напомним, что Великобритания вышла из ЕС в январе, но остается де-факто его членом до 31 декабря, пока действует переходный период.