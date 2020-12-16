Еврокомиссия предложила странам ЕС начать вакцинацию от COVID-19 в один день

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам-членам ЕС начать кампанию вакцинации против COVID-19 в один день.

Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Начнем вакцинацию как можно скорее, вместе 27 стран, в один день, так же, как мы прошли в единстве эту пандемию. Начнем искоренение этого ужасного вируса вместе и объединенными", - сказала фон дер Ляйен.

Ее заявление прозвучало на следующий день после того, как Европейское медицинское агентство (EMA) заявило, что даст одобрение вакцине Pfizer/BioNTech 21 декабря.

"Наконец, в течение недели будет разрешена первая вакцина, чтобы вакцинация могла начаться немедленно", - сказала фон дер Ляйен, добавив, что ЕС приобрел широкий спектр различных вакцин, и их будет более чем достаточно для всех граждан.

Между тем вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что вакцина COVID-19 станет "рождественским подарком" для европейцев.

После одобрения Еврокомиссия будет работать на "сверхзвуковой скорости", чтобы продолжить работу с вакциной, которая может поступить через пару дней.

"Мы выполним работу за два дня, которая обычно длится два месяца", - сказал он, добавив, что это позволит странам ЕС начать вакцинацию примерно с 26 декабря.

Италия, Германия, Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швейцария заявили во вторник, что будут координировать запуск своих программ вакцинации.