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У Макрона диагностировали коронавирус

Четверг, 17 декабря 2020, 11:40

Коронавирус диагностировали у президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом в четверг сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

"У президента республики сегодня выявлен положительный диагноз на COVID-19", - говорится в сообщении дворца 17 декабря.

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Диагноз был установлен после теста, проведенного при появлении первых симптомов.

В соответствии с действующими санитарными правилами, Макрон самоизолируется на семь дней, но продолжит выполнять свою работу удаленно.

В Елисейском дворце не уточнили, какие симптомы коронавирусной болезни проявились у президента.

Напомним, с 15 декабря во Франции перестали действовать некоторые из самых строгих коронавирусных ограничений. В то же время возобновил действие ночной комендантский час. Его отменят только в канун Рождества - но не на Новый год.

Научный совет Франции посоветовал гражданам на неделю самоизолироваться перед празднованием Рождества с семьей.

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Франция Коронавирус Макрон
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