Европарламент предлагает закрепить право работников отключать связь в нерабочее время

Европарламент на уровне комитета по труду одобрил предложение о том, чтобы на уровне законодательства закрепить право работников не отвечать на звонки и сообщения работодателя в нерабочее время.

Об этом говорится в официальном сообщении Европарламента, пишет "Европейская правда".

Резолюцию, принятую 1 декабря, поддержали 31 голосами за, тогда как против голосовали 6 и еще 18 - воздержались.

Документ призывает Еврокомиссию внести проект Директивы ЕС о праве выключать средства коммуникации, поскольку сейчас это не прописано в законодательстве должным образом.

Евродепутаты отмечают, что возможность "оставить работу на работе" должна быть фундаментальным правом, чтобы работники могли не реагировать на рабочие задачи и коммуникацию в нерабочее время без последствий для себя.

В резолюции говорится, что культура, которая одобряет пребывание на связи 24/7, вместе с ожиданиями работодателя, что работник должен быть доступным всегда, может негативно влиять на баланс между работой и личной жизнью, на физическое и ментальное здоровье людей и удовлетворенность жизнью.

Европарламентарии отмечают, что это стало особенно острым вопросом в условиях эпидемии коронавируса, когда еще больше людей начали работать из дома и граница между пребыванием "дома" и "на работе" фактически исчезла.

Согласно данным Eurofound, после начала эпидемии коронавируса из дома работают более трети всех работников стран ЕС.

Резолюцию, которая сама по себе не имеет юридической силы, должны рассмотреть на сессии Европарламента в январе 2021 года. Если парламент поддержит ее, далее документ передадут Еврокомиссии и странам-членам, чтобы оформить его в регуляторный документ.