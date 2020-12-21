Берлинская клиника "Шарите" перешла на экстренный режим работы

На фоне увеличения числа больных коронавирусом в Германии берлинская клиника "Шарите" с понедельника перешла на чрезвычайный режим работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В течение ближайших двух недель в клинике не будут плановые операции и увеличат количество койкомест для больных COVID-19.

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В то же время в клинике в обычном режиме будут оказывать помощь в неотложных случаях и проводить операции по удалению опухолей. Работать будет также и станция скорой помощи.

Как сообщил представитель правления клиники Ульрих Фрай, меры введены из-за высокой вероятности увеличения пациентов с COVID-19.

"Мы, как и прежде, находимся в необычно сложном кризисе, опыта преодоления которого нет. Нас ожидают тяжелые недели", - сказал Фрай.

Экстренный режим работы клиники может быть продлен.

"Шарите" является одной из крупнейших университетских клиник в Европе и действует как многопрофильный медицинский центр, в котором насчитывается около трех тысяч коек.

В рейтинге американского издания Newsweek и портала Statista среди тысячи лучших клиник мира "Шарите" занимает пятое место и таким образом считается еще и лучшей клиникой Европы.

Напомним, в эти выходные в Германии заявили о готовности к прививкам от COVID-19, как только вакцина будет одобрена в ЕС.