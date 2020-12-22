BioNTech проверит эффективность своей вакцины против нового штамма коронавируса

В компании BionNTech проверят эффективность своей вакцины, разработанной совместно с Pfizer, против нового штамма коронавируса, но уверены, что она будет работать.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом сообщил глава компании Угур Шахин.

По его словам, высока вероятность того, что разработанная вакцина, которую уже утвердили для использования в ЕС, Великобритании и США, будет действенной и против мутированного штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.

"Мы уже тестировали вакцину на около 20 других вариантах вируса с мутациями, и иммунный ответ инактивировал все формы вируса", - отметил он.

Однако сейчас, по его словам, мутация еще немного больше.

"Нам надо проверить это экспериментально - что займет около двух недель. Однако мы убеждены, что это (другой штамм) не будет иметь существенного влияния на механизм действия", - рассказал Угур Шахин.

По его словам, антиген, использованный для вакцины, состоит из более чем 1270 аминокислот. Из них мутировали 9 - менее 1%.

Напомним, накануне Европейское медицинское агентство - регулятор ЕС, а за ним и Еврокомиссия разрешили использование вакцины BioNTech / Pfizer. Это первая вакцина, получившая утверждение в ЕС.

Вечером 19 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, не более опасного, но более заразного, чем обычный, и в связи с этим объявили строгий локдаун для пораженных районов.

После этих новостей ряд стран мира временно запретили авиарейсы из Британии.