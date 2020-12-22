Украинские дипломаты за год помогли освободить из-за решетки около 1600 украинцев
Вмешательство украинских консулов за год помогло освободить из заключения за границей более 1600 граждан Украины.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем обращении к украинским дипломатам.
Он отметил, что в данном случае речь идет о малоизвестных людях, истории которых не получили резонанс.
"Виталий Маркив вернулся домой. Кроме него, мы вернули из-за решетки со всего мира 30 граждан из таких очень резонансных известных кейсов, которые попадали на страницы новостей.
Но также есть еще одна цифра, которой мы гордимся. После вмешательства украинских консулов более 1600 наших граждан были освобождены из-за решетки за границей. Это те истории, которые не попадали в новости и в соцсети, но это конкретные спасенные судьбы украинцев и воссоединенные семьи", - рассказал Дмитрий Кулеба.
Напомним, в начале ноября апелляционный суд Милана снял все обвинения с бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива и освободил его из заключения - после более трех лет за решеткой.