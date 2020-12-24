В США от коронавируса вакцинировали уже более 1 млн человек

Количество вакцинированных от коронавируса в США по состоянию на 23 декабря превысило 1 миллион человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на Центр контроля и предупреждения заболеваний.

Это ориентировочная цифра, а реальная должно быть уже больше, так как некоторые данные на местах передаются "наверх" с задержками.

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"В условиях, когда количество заражений продолжает расти по всей стране, это достижение произошло тогда, когда это было критически необходимо, и поможет защитить тех, кто на передовой эпидемии - наших врачей, жителей домов престарелых и подобных заведений", - отмечает директор Центра Роберт Редифлд.

В настоящее время в Штатах уже доставили на места около 9,5 млн доз вакцин. На следующей неделе должны распространить еще около 20 млн доз вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna.

Напомним, вакцинация от коронавируса в США началась 14 декабря.

Специалисты в сфере здравоохранения, в том числе главный инфекционист страны Энтони Фаучи отмечают, что вакцинация поможет в итоге остановить пандемию, но большинству людей, которых не вакцинируют в первую очередь, в ближайшие месяцы важно не терять бдительность.

В США за время эпидемии заболели почти 19 млн человек, а умерли - более 330 тыс. больных. Население страны - около 328 млн.