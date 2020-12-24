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Москва пригрозила Латвии из-за "притеснений" русскоязычных СМИ

Четверг, 24 декабря 2020, 15:41

В РФ заявили, что вынуждены рассмотреть возможность применения ответных мер в отношении Латвии из-за якобы продолжающихся притеснений российских СМИ со стороны властей.

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы профильного регулятора Латвии о возможности принятия в ближайшие месяц-полтора решение ограничить трансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства в отношении российских СМИ", - сказала она.

Ранее сообщалось, что латвийская полиция провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи человек в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.

Сотрудники правоохранительных органов Латвии провели обыски и задержали нескольких сотрудников информационного агентства Baltnews. Кроме того, был задержан пророссийский политический активист Владимир Линдерман. Об обыске и задержании Владимира Линдермана сообщила партия Русский союз Латвии. По данным РСЛ, у Линдермана было изъято все оборудование-компьютер, телефон, диски, а также банковские карты.

В июне 2020 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая ранее действовала под брендом Russia Today. Свое решение регулятор объяснил тем, что эти каналы "находятся под фактическим контролем и единоличным надзором" Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС.

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