Венгрия первой из стран ЕС начала вакцинацию от COVID-19

Венгрия опередила своих собратьев по ЕС, начав вакцинацию против COVID - 19 в субботу, за день до начала развертывания вакцинации в таких странах, как Франция и Германия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Массовая вакцинация по всему Европейскому Союзу, где проживает почти 450 миллионов человек, станет решающим шагом на пути к прекращению пандемии, которая унесла жизни более 1,7 миллиона человек по всему миру, нанесла ущерб экономике и уничтожил предприятия и рабочие места.

Венгрия ввела вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, передовым работникам больниц столицы Будапешта после получения первой партии доз, достаточных для вакцинации 4875 человек, сообщило государственное информационное агентство MTI.

Первой, кому сделали укол, была Адриенна Кертес, врач центральной больницы Дель-Пешта.

Венгрия сообщила о 315 362 случая заболевания COVID -19 с 8951 смертельным исходом. Более 6000 человек все еще находятся в больницах с COVID-19.

Венгерская вакцинация началась за день до того, как другие страны, включая Францию, Германию, Италию, Австрию, Португалию и Испанию, планируют начать массовую вакцинацию.

Как сообщалось, вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря.