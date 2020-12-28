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ЕС выделил 70 млн евро на вакцины странам Западных Балкан

Понедельник, 28 декабря 2020, 16:52

Европейская комиссия утвердила пакет в размере 70 миллионов евро, чтобы помочь финансировать доступ стран Западных Балкан к вакцинам от COVID-19, закупаемым государствами-членами ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Пакет будет предоставлен в виде грантов, которые помогут покрыть стоимость вакцин для приоритетных групп в регионе, а также необходимое оборудование для вакцинации.

Это позволит Западным Балканам закупить ряд вакцин по соглашениям ЕС о предварительных закупках с шестью производителями, при этом отдельные государства-члены ЕС поделятся частью своих заранее установленных доз.

Хотя ЕС продолжает поддерживать инициативу COVAX, всемирного центра по обеспечению справедливого и всеобщего доступа к вакцинам COVID-19, и все партнеры на Западных Балканах подписались на него, ожидается, что поставки вакцин по этой схеме начнутся позже, чем кампании вакцинации в ЕС.

Таким образом, доступ к ряду доз по соглашениям ЕС о закупках позволит региону начать вакцинацию параллельно с государствами-членами ЕС.

Напомним, 27 декабря в странах Европейского Союза началась кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса.

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