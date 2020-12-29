Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Хорватии произошло новое, более мощное землетрясение

Россия закрыла въезд высокопоставленным силовикам Германии

Санду в ближайшие дни планирует начать процедуру роспуска парламента Молдовы

Додон заявил, что готов прививаться только российской вакциной






Германия передаст Украине еще 18 аппаратов ИВЛ стоимостью свыше 500 тысяч евро

Вторник, 29 декабря 2020, 16:18

Германия передаст Украине еще 18 аппаратов ИВЛ для больниц, оказывающих помощь больным коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Эти приборы фирмы "Дрегер" (модель EVITA V 600) поступят в 18 больниц в Украине и будут помогать в лечении пациентов с Covid-19.

Оборудование стоимостью почти 525 000 евро, приобретенное за средства Федерального министерства иностранных дел, будет передано Министерству здравоохранения Украины через Центр общественного здоровья", - отмечает посольство в сообщении.

Аппараты передадут украинской стороне в среду, 30 декабря.

Ранее Германия предоставила 20 аппаратов ИВЛ и средства защиты от коронавируса для Главного клинического госпиталя Минобороны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус
powered by lun.ua