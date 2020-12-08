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Wizz Air планирует в декабре возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 10 стран

Вторник, 8 декабря 2020, 16:31

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 19 городов 10 стран мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, в авиакомпании заявили о планах возобновить в декабре 2020 года перелеты из Киева в Копенгаген, Пардубице, Биллунн, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу и Катовице.

Из Львова авиакомпания планирует летать в Берлин, Щецин, Братиславу, Пардубице и Вильнюс, а из Харькова - в Краков, Дортмунд, Вену, Гданьск и Вроцлав.

"Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или изъять ту или иную страну из списка "зеленой" зоны. Соответственно в таком случае выполнение этих перелетов будет отложено", - отметили в компании.

Если авиакомпания будет вынуждена отменить рейс, клиенты, бронирование которых изменились, автоматически получают 120-процентную компенсацию от начального тарифа, начисленную как WIZZ-кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение.

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