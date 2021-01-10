В Германии количество смертей от коронавируса превысило 40 тысяч

В Германии от последствий коронавирусной инфекции уже умерли 40 343 человека.

Об этом сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром в воскресенье, 10 января, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

За последние сутки подтверждено 465 новых смертей лиц, у которых был диагностирован COVID-19.

Читайте также В Германии усилили локдаун и продлили его до 31 января

Кроме того, за прошедшие 24 часа выявлено 16 946 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

Данные, которые RKI публикует утром в воскресенье, обычно ниже, поскольку в выходные в Германии делают меньше тестов и не все министерства здравоохранения федеральных земель сообщают в эти дни суточную статистику количества заражений.

Всего в Германии за все время пандемии коронавируса заразились, по официальным данным, уже 1 908 527 человек, из них почти 1 525 300 выздоровели.

Недельный индекс репродукции коронавируса (R) на утро 10 января вырос до 1,16. Это означает, что каждые 100 инфицированных в среднем заражают по 116 человек.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте заявила, что в ближайшие недели коронакризиса будут самыми сложными за время пандемии.

В то же время канцлер видит надежду на улучшение с началом вакцинации. Скорость вакцинации возрастет, сказала Меркель.