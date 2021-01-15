МИД России осудил осквернение памятника погибшим красноармейцам в Чехии

В МИД России назвали возмутительным актом вандализма поджог памятника погибшим красноармейцам в Остраве-Забржеге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

В пятницу пресс-секретарь полиции Остравы Ева Михаликова сообщила о расследовании инцидента.

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"Неизвестный злоумышленник или злоумышленники осквернили памятник погибшим красноармейцам в Остраве-Забржеге. Они облили его горючим и подожгли ... Мы можем подтвердить, что полиция получила сообщение о повреждении памятника. В настоящее время мы анализируем всю доступную информацию", - рассказала Михаликова.

Она призвала общественность, которая могла бы предоставить любую информацию для объяснения этого акта, связаться с правоохранителями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на произошедшее. Она сказала, что "Россия рассчитывает, что чешские власти будут принимать все меры, чтобы не допустить инцидентов, подобных тому, который произошел в окрестностях чешской Остравы".

"Мы решительно осуждаем совершенные 5 января в пригороде чешского города Острава возмутительные акты вандализма в отношении памятника красноармейцам, которые освобождали этот регион в апреле 1945-го. РФ рассчитывает на привлечение чешскими властями виновных к ответственности", - сказала она.