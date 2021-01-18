Во Франции 700 тысяч человек уже неделю без телевидения из-за поджога вышки связи

Во Франции 700 тысяч человек в районах вблизи Лиможа уже неделю остаются без телевидения и радио после поджога вышки связи, скорее всего, противниками технологии 5G.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Bleu.

Столь длительный перебой с услугами произошел впервые за многие годы. В мэрии муниципалитета Ле Карс, где располагалась вышка телерадиокомпании TDF, жалуются, что получают по этому поводу по 50-60 звонков ежедневно, хотя фактически не могут повлиять на ситуацию.

"Телевидение и радио сейчас (в условиях эпидемии) единственный способ как-то отвлечься, поддерживать связь с обществом. Я знаю людей, которые из-за этого (отсутствия доступа к услугам) чувствуют себя совсем разбитыми", - рассказал мэр Стефан Делотрет.

Впрочем, это уже существенный прогресс по сравнению с ситуацией сразу после пожара - тогда без связи остались почти 1,5 млн человек. По оценкам телерадиокомпании TDF, телевидение снова станет доступным до конца этой недели, но радио, вероятно - еще позже.

Напомним, вышку связи подожгли вечером 11 января. Пострадало оборудование компании TDF и оператора связи Orange. Полиция сразу предположила поджог.

На следующий день одно из местных изданий получило по электронной почте письмо от имени противников технологии связи 5G, которые взяли на себя ответственность за поджог. На самом деле, вышка не использовалась для этой технологии.

Это уже не первый подобный случай во Франции - с весны 2020 года в стране произошло несколько десятков поджогов вышек 5G, мотивированных теориями заговора вокруг этой технологии связи.

В октябре 2020 года более половины стран-членов ЕС призвали Еврокомиссию разработать стратегию борьбы с дезинформацией вокруг технологии связи 5G, чтобы остановить постоянные акты вандализма в отношении новых вышек связи.