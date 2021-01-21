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Обвинительное заключение по импичменту Трампа могут передать в Сенат 22 января - СМИ

Четверг, 21 января 2021, 19:26

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в четверг, что в ближайшие дни она проконсультируется с коллегами-демократами по вопросу готовности Сената начать процесс импичмента экс-президенту Дональду Трампу за его роль в беспорядках 6 января в Капитолии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я поговорю о том, когда Сенат будет готов к суду над тогдашним президентом США за его роль в подстрекательстве восстания в Капитолии Соединенных Штатов", - сказала Пелоси.

Источник, знакомый с делом, заявил, что Пелоси может прислать статью об импичменте в Сенат уже в пятницу.

13 января Палата утвердила одну статью импичмента против Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды. Теперь Сенат, который контролируется демократами, должен решить, виновен Трамп в подстрекательстве. Для первого в истории осуждения президента США понадобилось бы две трети голосов.

Нападение на Капитолий произошел, когда Конгресс официально подтверждал победу Джо Байдена на выборах в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Сенат может начать судебное разбирательство дела об импичменте не раньше инаугурации нового президента.

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Импичмент Трампа
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