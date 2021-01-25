В ЕС больше электроэнергии производят из возобновляемых источников, чем из ископаемых

Возобновляемые источники энергии "обогнали" ископаемое топливо в структуре электроэнергетики Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Согласно отчету аналитических центров Ember и Agora Energiewende, энергия ветра, солнца и других возобновляемых источников в прошлом году составила 38% в структуре электроэнергии в ЕС.

В то время как доля ископаемого топлива, в первую очередь угля и газа, составила 37%.

Хотя сектор возобновляемых источников энергии обошел ископаемое топливо, всего в ЕС наблюдается значительное неравенство.

Например, в Дании доля возобновляемых источников составляет 61%, в Германии - 33%, в то время как в Чехии и Словакии - менее 5%.

Напомним, министр развития экономики, сельского хозяйства и торговли Игорь Петрашко считает, что Украина способна вместе с ЕС к 2050 году достичь климатической нейтральности.

Читайте также: Климатическая нейтральность к 2050 году: план действий для Украины