Премьер Италии отправился к президенту подавать заявление об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отправился к президенту подать свое заявление об отставке, одновременно надеясь на создание новой коалиции и восстановление большинства в парламенте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Конте потерял большинство в Сенате, верхней палате парламента, после того как младший партнер "Вива Италия", партия экс-премьера Маттео Ренци, вывела из правительства своих министров.

Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, которые будут предоставлены стране для преодоления экономических последствий пандемии.

После этого попытки привлечь в коалицию центристов и независимых сенаторов не удались, поэтому у Конте фактически не осталось выбора, кроме отставки.

Ожидается, что президент Серджо Маттарелла примет ее и начнет консультации с лидерами политсил. Если после этого будет выглядеть так, что Конте имеет достаточную поддержку, чтобы попытаться создать новое правительство, ему дадут на это несколько дней.

Если эта попытка окажется неудачной, президент предложит другого кандидата на должность премьера, чтобы сформировать жизнеспособную коалицию. Если же и эта попытка потерпит неудачу, Италию ждут досрочные выборы.

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