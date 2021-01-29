Германия может запретить авиарейсы из ряда стран из-за мутировавшего штамма вируса - СМИ
В правительстве Германии рассматривают возможность в конце этой недели ввести запрет на авиарейсы из стран, в которых обнаружили мутировавшие штаммы коронавируса, чтобы уменьшить риск их распространения в Германии.
Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на проект, имеющийся в распоряжении редакции, пишет "Европейская правда".
Речь идет о поездках из Британии, Ирландии, Бразилии, Португалии - через которую нередко направляются из Бразилии в Европу, а также Южной Африки.
Ангела Меркель допускает такое жесткое решение для того, чтобы не повторить весеннюю ошибку, когда Германия долго медлила с прекращением авиарейсов из Китая.
В настоящее время известны только единичные случаи, когда у прибывших путешественников обнаружили мутировавший коронавирус.
В проекте речь идет об общем запрете авиарейсов из этих стран в Германию на период с 30 января по 17 февраля.
Ожидается, что решение об ограничении официально объявят сегодня, 29 января.
Среди стран ЕС рейсы из Бразилии уже запретили Италия и Австрия.