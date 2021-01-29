Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Президент Еврокомиссии: AstraZeneca обязана отдать ЕС произведенную в Британии вакцину

Грузия разрешит въезд всем иностранцам, привитым любой вакциной от COVID-19

Португалия ограничила выезд граждан из страны на фоне рекордной смертности от COVID-19

В Румынии второй раз произошел пожар в коронавирусной больнице, 4 погибших






Германия может запретить авиарейсы из ряда стран из-за мутировавшего штамма вируса - СМИ

Пятница, 29 января 2021, 08:35

В правительстве Германии рассматривают возможность в конце этой недели ввести запрет на авиарейсы из стран, в которых обнаружили мутировавшие штаммы коронавируса, чтобы уменьшить риск их распространения в Германии.

Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на проект, имеющийся в распоряжении редакции, пишет "Европейская правда".

Речь идет о поездках из Британии, Ирландии, Бразилии, Португалии - через которую нередко направляются из Бразилии в Европу, а также Южной Африки.

Ангела Меркель допускает такое жесткое решение для того, чтобы не повторить весеннюю ошибку, когда Германия долго медлила с прекращением авиарейсов из Китая.

В настоящее время известны только единичные случаи, когда у прибывших путешественников обнаружили мутировавший коронавирус.

В проекте речь идет об общем запрете авиарейсов из этих стран в Германию на период с 30 января по 17 февраля.

Ожидается, что решение об ограничении официально объявят сегодня, 29 января.

Среди стран ЕС рейсы из Бразилии уже запретили Италия и Австрия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус Авиарейсы
powered by lun.ua